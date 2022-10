World-Rowing-Master-Regatta in Frankreich : Benrather Hobby-Ruderer messen sich mit der Elite

Düsseldorf Rund 4400 Teilnehmern aus 50 Nationen nahmen an der Regatta auf dem Rudersee des Dagneys International Nautical Center im französischen Libourne teil. Mit dabei waren zwei Ruderer der benrather Rudergesellschaft.

(hel) Einer besonderen sportlichen Herausforderung haben sich Martin Miesen und Ulrich Milbacher von der Rudergesellschaft Benrath bei der World-Rowing-Master-Regatta gestellt. Auf dem Rudersee des Dagneys International Nautical Center im französischen Libourne starteten die Benrather Senioren mit Ulf Ladermann (Dormagen) und DDR-Ex-Weltmeister Matthias Schumann (Bonn) in einem niederrheinischen Vierer ohne Steuermann und belegten bei dem Ruder-Spektakel mit nahezu 4400 Teilnehmern aus 50 Nationen in ihrer Rennklasse Ü60 einen dritten Platz.

„Dieser Vielfalt von Nationen zu begegnen, das ist ein Erlebnis, das in Erinnerung bleibt“, berichtet Milbacher (66) begeistert, der zuvor bereits in Ungarn, Slowenien und Duisburg an diesen inoffiziellen World-Championchips teilgenommen hat. Miesen hingegen feierte bei dem jährlich ausgetragenen Wettbewerb seine Premiere und war von der weltoffenen Atmosphäre angetan. „Es war ein knappes Rennen in einem starken Feld“, resümierte der 63-Jährige. Neun Hundertstel betrug beim Zieleinlauf – dank eines gelungenen Endspurts – der hauchdünne Vorsprung. In einem zweiten Rennen, wo außer Miesen, Milbacher und Schumann auch Joachim Rau (Wiking Berlin) und Steuerfrau Pamela Krawczyk (Sport Club Berlin-Köpenick) mit im Boot saßen, reichte es zu Platz vier.