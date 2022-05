Schule war drei Jahre in Bürogebäude ausquartiert : Benrather Hauptschule ist in Neubau gezogen

Seit wenigen Wochen ist die Benrather Hauptschule im Neubau an der Melanchtonstraße zurück. Schulleiter Tobias Steiger steht in dem offen gehaltenen Eingangsbereich mit Atrium. Foto: Andrea Röhrig

Düsseldorf Dienstag ist die offizielle Eröffnung. Rund 30 Millionen Euro hat die Stadt investiert. Wegen Corona verzögerte sich der Umzug von der Kappeler Straße an die Melanchtonstraße.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Andrea Röhrig

Alles auf Anfang heißt es seit kurzem an der Benrather Hauptschule. Die ist nach den Osterferien plus zwei Tage Vorbereitungszeit durch das Lehrpersonal endlich in ihren Neubau eingezogen. Der entstand in gut drei Jahren Bauzeit am Standort des alten Schulgebäudes an der Melanchtonstraße, das damals so sanierungsbedürftig war, dass Teilbereiche aus Sicherheitsgründen hatten abgesperrt werden müssen.

Anfang 2019 zog die Schulgemeinde in ein leerstehendes Bürogebäude der Stadttochter Industrieterrains Düsseldorf-Reisholz (IDR) an der Kappeler Straße und mühte sich in den wenig passenden Räumen, den Betrieb so gut wie möglich am Laufen zu halten. Aber dabei hatten alle immer vor Augen, dass der schicke Neubau mit einer eigenen Zweifachsporthalle bald fertig sein wird. Rund 30 Millionen Euro hat die Stadt investiert.

Info Corona verteuerte den Neubau auf 30 Millionen Die alte Hauptschule Die Gebäude waren teilweise so marode, dass der Klassentrakt seit 2009, der Verwaltungstrakt seit 2013 gesperrt waren. Der Unterricht fand in Containern statt.



Der Neubau Wegen der Pandemie verteuerte sich der Bau auf rund 30 Millionen für das dreistöckige Gebäude samt Sporthalle.

Und jeder Euro hat sich gelohnt. „Als unsere Schüler den ersten Tag zum Unterricht kamen, haben sie alle gestrahlt“, sagt Schulleiter Tobias Steiger. Und noch hat der Gewöhnungseffekt nicht eingesetzt: „Ist es nicht toll, wenn man jeden Tag in diese schöne neue Schule kommen darf?“ Er hat zudem das Gefühl, dass seine Schüler in dem offenen und großzügigen Neubau freundlicher miteinander umgehen. In dem umfunktionierten Bürogebäude lagen schon mal bei dem einen oder anderen ein paar Nerven blank.

Stolz führt Schreiber durch den Neubau, der eigentlich schon im vergangenen Herbst hätte bezogen werden sollen. Doch Corona und die weltweiten Lieferengpässe machten einem früheren Umzug einen dicken Strich durch die Rechnung. Und auch jetzt ist noch nicht alles fertig. Die Sporthalle etwa steht Lehrern und Schülern erst Anfang Juni zur Verfügung. Aber wer jetzt so viele Jahre mit Provisorien hat leben müssen, der schafft auch noch die paar Tage.

Heute ist offizielle Eröffnung, unter anderem mit Oberbürgermeister Stephan Keller und Stadtdirektor Burkhard Hintzsche. Mit allen Schülern und Lehrern soll erst im neuen Schuljahr groß gefeiert werden. Wäre es übrigens nach Steigers Vorgänger Hans-Jürgen Gürke gegangen, der immer noch an der Hauptschule als Lehrer tätig ist, dann hätte sich auf der Gästeliste auch Ex-Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) befunden. Denn der hatte 2015 in einem Bürgerdialog in Benrath sozusagen nebenbei das Ende der Benrather Hauptschule verkündet: Auf dem Grundstück der Hauptschule an der Melanchtonstraße sollte stattdessen eine neue Gesamtschule gebaut werden.

Der darauf folgende Widerstand aus der Schulgemeinde selbst und von vielen Unterstützern beeindruckte dann doch die Stadtspitze. Und da dann auch noch die Idee ins Spiel gebracht wurde, stattdessen aus dem Standort der Fritz-Henkel-Hauptschule in Garath eine Gesamtschule zu machen, war die Benrather Hauptschule gerettet. Im Juli 2018 wurde dann deren Neubau von der Politik beschlossen.

Doch selbst dass dieser jetzt steht und bezogen wurde, gibt Tobias Steiger nicht die Sicherheit, dass nicht doch irgendwann das Gebäude von einer anderen Schulform genutzt werden könnte. „Die Hauptschule hat in unserer Gesellschaft keine Lobby mehr“, sagt der Lehrer für Geschichte und Erdkunde. Und tatsächlich ist es so, dass viele Eltern trotz eingeschränkter Empefhlung der Gesamtschule den Vorzug geben, auch um ihre Kinder vermeintlich nicht mit dem Stigma Hauptschule zu versehen. Ab Klasse sieben, wenn dann die Kinder kommen, die es woanders nicht geschafft haben, gibt es dann sogar regelmäßig drei Klassen.

Dabei, so Steiger, könne man an seiner Schule auch die Klasse 10 mit der Qualifikation fürs Abitur abschließen. Wer also zur Hauptschule geht, verbaut sich nicht sein restliches Schulleben. Ganz im Gegenteil. Nirgends sonst würden die Schüler individuell so gefördert wie an den Hauptschulen – vielleicht einmal noch abgesehen von den Förderschulen.

Immerhin steht nach der kürzlich abgeschlossenen zweiten Anmelderunde fest, dass es an der Benrather Hauptschule nach den Sommerferien zwei Eingangsklassen geben wird. Und dann will man Eltern und Schülern ein besseres Ganztagsangebot machen können. Denn am neuen Standort gibt es ja endlich eine vernünftige Mensa und die eigene moderne Sporthalle. Tobias Steiger hatte gehofft, dass das neue Schulgebäude samt der besseren Angebote bei den Eltern besser ziehen würde. Aber vielleicht müsse sich auch erstmal herumsprechen, was an der Benrather Hauptschule nun alles geboten wird.

Dass dadurch neue Lehrer angelockt werden können; das hat schon funktioniert. Steiger: „Bei Einstellungsgesprächen ist mir jetzt schon zweimal gesagt worden, dass man sich genau deswegen in Benrath beworben habe.“ Allerdings sucht er nun noch händeringend nach einem neuen Chemiekollegen oder einer -kollegin. „Schauen Sie sich doch mal diese bestens ausgestatteten Fachräume an. Hier kann man die tollsten Experimente machen.“