Eine Institution im Düsseldorfer Süden Wo Benrath seit 100 Jahren Bücher kauft

Die Buchhandlung Dietsch in Benrath ist eine echte Institution in Sachen „Lesespaß“ – und das seit 100 Jahren. Am 1. Oktober 1924 gründete der Buchhändler Walther Dietsch das Geschäft einst an der Schlossallee. Generationen von Leseratten haben sich seitdem „bei Dietsch“ mit Lesestoff versorgt, auch an den späteren Standorten Sophienstraße/ Ecke Schlossallee (ab 1929) oder von 1980 bis 1991 inmitten von Benrath im Laden an der Görresstraße. Inzwischen befindet sich die Buchhandlung mit auf 300 Quadratmeter vergrößerten Geschäftsräumen in der Benrather Fußgängerzone, direkt am Harry-Piel-Platz gelegen.