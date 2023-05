Benrather Verein gründete sich 1998 Benrather Boule-Club feiert Jubiläum

Ein fortwährendes Provisorium, das dem Klub immerhin den „royalen“ Vereinsamen bescherte. „Wir haben am Anfang ein Nomadenleben geführt“, stellt Markus Kirchberg mit Blick auf eine fehlende Heimstätte fest. Ob im Französischen Garten am Benrather Schloss, am Unterbacher See oder auf dem Parkplatz an Piels Loch in Urdenbach – stets waren die Bouler als „Wegspieler“ nur geduldet. Beim TSV Urdenbach haben sie endlich ein festes Zuhause gefunden – mit ausgezeichneten Spielmöglichkeiten und passender räumlicher Unterkunft. Die Mitgliederzahl ist seitdem rasch gestiegen und hat sich inzwischen auf nahezu 50 Spielende verdoppelt. „Wir blicken zuversichtlich in die Zukunft“, versichert Markus Kirchberg, dessen Brüder Christoph und Gregor ebenso „Boule-infiziert“ sind wie Sohn Philipp. Da kann es nur heißen: Herzlichen Glückwunsch!