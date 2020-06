Austernfischer ziehen Nachwuchs auf dem Dach des Schloß-Gymnasiums groß : Vogelpaar nutzt leere Schule zum Brüten

Eigentlich bevorzugen Austernfischer flache Gebiete an Flussufern und Seen. Doch auf dem Dach des Schloß-Gymnasiums war das Paar wegen der Corona-Pandemie lange ungestört. Ein Junges wird von seinen Eltern noch gefüttert. Die Lehrer verfolgen begeistert die Aufzucht.

Dass Störche gerne hoch hinaus wollen, wenn es um ihren Nestbau geht, ist allseits bekannt. Dass Austernfischer flache Gebiete an Flussufern und Seen bevorzugen ebenfalls. Allerdings bestätigen Ausnahmen immer die Regel und Experimentierfreudige gibt es überall.

Etwa das Austernfischer-Pärchen, das sich auf dem Dach des Schulzentrums an der Hospitalstraße häuslich niedergelassen hat. In einem Kieselbett zieht es dort vermutlich schon seit einigen Wochen seinen Nachwuchs groß. „Es ist schön ruhig da oben und geschützter als am Rhein, außerdem sieht es aus wie ein Flussbett“, erklärt Kathrin Marquardt, Biologie-Lehrerin des Schloß-Gymnasiums. Mangels Muscheln sei das Vogel-Elternpaar unermüdlich mit großen fetten Regenwürmern unterwegs, um den Nachwuchs zu füttern „Es ist schon spannend, dass sie sich so anpassen können“, sagt Marquardt begeistert.