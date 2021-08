Neues Mühlenviertel in der Benrather Paulsmühle : Vivawest will Innenhöfe vor Siedlungsfremden schützen

Düsseldorf Vor rund einem Jahr erst sind die 364 Wohnungen der Vivawest im Osten Benraths fertig und bezogen worden. Jetzt hat das Wohnungsunternehmen Änderungen angekündigt: Man will das Viertel besser vor Fremden abschotten.

Konzipiert ist das neue Wohnquartier Mühlenviertel der Vivawest in der Paulsmühle mit eigentlich öffentlich zugänglichen Durchgängen – etwa einmal quer vom Bahnhof bis zur Telleringstraße und zu seinen Innenhöfen. Seinen Namen hat das Viertel mit seinen 340 Wohnungen erhalten, weil sich die vier Wohnblöcke wie Windmühlenflügeln um einen Mittelpunkt legen. Mittig in jedem Flügel befindet sich jeweils ein unterschiedlich großer Innenbereich, der mit Spielgelegenheiten bestückt ist.

Weil in dem neuen Quartier viele Familien mit kleinen Kindern eingezogen sind, hat auch Bewohner Paul Rodegast beobachtet, dass die Mädchen und Jungen aus den jeweiligen Blöcken einander in den Innenhöfen besuchen. Das hat dem Neu-Paulsmühler gut gefallen. Doch dann hat das Wohnungsunternehmen vor ein paar Tagen alle Zugänge zu den Innenhöfen mit Zäunen und Toren versehen. Wobei das manche Mieter eher als Schildbürgerstreich empfinden, denn an den meisten Eingängen kann man unproblematisch an den Toren vorbeisteigen.