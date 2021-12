Stadt gibt Bamberger Straße für den Individualverkehr frei : Unterführung für Autos freigegeben

Die Unterführung an der Bamberger Straße kann seit Dienstag durchfahren werden. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Fußgänger und Radfahrer hatten die Bamberger Straße schon seit einigen Wochen queren können. Hetzt folgt der Individualverkehr, da nun auch die Pumpe fertig ist.

Verkehrsteilnehmer aus dem Düsseldorfer Süden können aufatmen: Die Stadt hat die tiefergelegte Bamberger Straße für den Verkehr freigegeben, eigentlich hätte das schon im September geschehen sollen. Diese war tiefer gelegt worden, damit Schwerlaster auf ihrem Weg zum Reishozer Hafen unter der Eisenbahnbrücke her fahren konnten. Die noch ausstehenden letzten Arbeiten am Pumpwerk sind laut Stadt nun abgeschlossen, sodass die Unterführung jetzt genutzt werden kann. Die Sperrung auf der Nürnberger Straße in Richtung Autobahn wird jetzt auch aufgehoben.