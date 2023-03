Ausflugslokal mit Hotel am Rhein in Düsseldorf weicht Luxuswohnanlage Hotel-Abriss mit Hindernissen

Düsseldorf · In der ehemaligen Rheinterrasse in Düsseldorf-Benrath stoßen die Bauarbeiter täglich auf neue Überraschungen. Die Entkernung sei aufwendiger als erwartet, sagen die Investoren, die in der Top-Lage 2025 eine Luxuswohnanlage eröffnen wollen.

19.03.2023, 05:15 Uhr

Das bekannte Ausflugslokal am Benrather Rheinufer ist bereits seit Monaten abgesperrt. Bis Jahresende soll es abgerissen sein. Foto: Anne Orthen (orth)

Von Birgit Wanninger

Das Ensemble ist seit Monaten umzäunt. Vom Benrather Schlossufer aus ist keine Veränderung erkennbar; die ehemalige Rheinterrasse steht immer noch – nur dass sie seit Ende August nicht mehr in Betrieb ist. Im Inneren aber wird fleißig gewerkelt. Seit Januar sind Arbeiter damit beschäftigt, das Haus zu entkernen. Und das ist aufwendiger als erwartet.