Graffitiaktion für die „Angströhre“ : Stadt will Arbeiten am Paulsmühlentunnel ausschreiben

Stadt will Arbeiten am Paulsmühlentunnel ausschreiben

So sieht der Vorentwurf der Gestaltung des Paulsmühlentunnels aus. Auch Elemente des Schlosses finden sich hier wieder. Foto: Fabian Buckmann, Marc Henneg, Verein Verbunt/Vorentwurf Fabian Buckmann, Marc Henneg, Verein Verbunt

Düsseldorf Seit einigen Jahren wird die Sanierung und Umgestaltung der Unterführung in Benrath zur Paulsmühle vorbereitet. Künstler des Vereins Verbunt, die schon am Bahnhof aktiv waren, sollen die Wände mit Graffiti verschönern.

Seit einigen Jahren ist die Sanierung mit der anschließenden Neugestaltung des Paulsmühlentunnels mit einem Künstler-Graffiti beschlossene Sache. Nach weiteren Monaten des Stillstands ist nun endlich wieder Bewegung in die Sache gekommen. Die Bezirksvertretung 9 hat in ihrer jüngsten Sitzung mit lediglich einer Gegenstimme des AfD-Mitgliedes weiteres Geld freigegeben.

Für die Gestaltung des Paulsmühlentunnels mit Graffiti wurden durch das Amt für Verkehrsmanagement Angebote für die Vorbereitung und die Sanierung der Wände eingeholt. Die Angebotssummen lagen laut Verwaltung über der ursprünglichen Kostenschätzung, so dass die Bereitstellung von zusätzlichen 15.000 Euro erforderlich war. Im September 2020 hatte die BV bereits 74.000 Euro für das Projekt freigegeben. Das Problem: Die Wände der Personenunterführung sind durchfeuchtet. Für die Untergrundvorbereitung der Wände und Decken muss zunächst die Altbeschichtung aufgeraut und gespachtelt werden.

Um zu verhindern, dass eine einfarbig gestrichene Unterführung sofort wieder bekritzelt und beschmiert wird, soll sie eine künstlerische Gestaltung bekommen. Fabian Buckmann und Marc Heneg vom Verein Verbunt haben der Stadtteilpolitik dafür schon einen Vorentwurf geliefert. Wer sich einen Eindruck verschaffen will, wie die Künstler arbeiten, dem ist ein Blick in den benachbarten Benrather Bahnhof empfohlen. Dieser wurde im November 2020 von den beiden Künstlern aus dem Verein gestaltet. Als einer von fünf Düsseldorfer Bahnhöfen (neben dem Hauptbahnhof, dem in Hamm, Wehrhahn und Oberblik), die die Deutsche Bahn durch Graffiti verschönert lassen hat, wurde auch der Bahnhof Benrath ausgesucht. Die Kunstaktion soll vor illegalen Sprayereien schützen.