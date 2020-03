Im Bürgerhaus in Düsseldorf-Benrath : So ein Zirkus für die Gesundheit

Benrath Jonglage und andere Übungen aus der Manege waren beim Gesundheitstag im Benrather Zentrum Plus sehr gefragt. Noch mehr Besucher allerdings lockte das Tanzangebot.

In den Gängen war reichlich Betrieb, aus den Räumen schallte Musik und in der Aula verbreitete sich Zirkus-Atmosphäre, dazu informierten Mitglieder des Lauftreffs-Süd, der Ökumenischen Hospizbewegung und Auenbegleiter über ihre Arbeit. Im Bürgerhaus Benrath war am Samstag richtig was los: Das Zentrum Plus der Diakonie Düsseldorf veranstaltete dort einen Gesundheitstag. „Wir wollen zeigen, dass der Begriff Gesundheit sich nicht auf Ernährung und Bewegung reduziert“, erklärte Sandra Ludes. Soziale Kontakte, Vorsorge und seelische Gesundheit seien ebenso wichtige Aspekte, so die Mitarbeiterin des Zentrums Plus, die gemeinsam mit ihrer Kollegin Margit Risthaus die Veranstaltung organisierte. Die Besucher – Damen und Herren der Generation 50+ – ließen sich nicht bitten, sie probierten sich begeistert durch das Angebot.