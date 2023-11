Erinnerung an den 9. November Benrather Schüler gestalten Gedenken

Die GHS Benrath beteiligt sich zwar erst zum zweiten Mal aktiv an dem Erinnerungsprojekt. Als Zuschauer haben die Schülerinnen und Schüler von der Melanchthonstraße allerdings bereits mehrmals teilgenommen und Blumen an der Gedenkplatte niedergelegt sowie die verschiedenen Stolpersteine in Benrath aufgesucht, die an das Schicksal von durch die Nazis verfolgten und ermordeten Menschen erinnern. Lernen an außerschulischen Lernorten ist nämlich ein fester Bestandteil des Unterrichts. So findet beispielsweise zum Thema „Religionen und Antisemitismus“ eine Exkursion nach Köln statt, wobei der Dom, die Zentralmoschee und die Synagoge in der Roonstraße besichtigt werden. Geschichtslehrer Hans-Jürgen Gürke bereitet in diesem Jahr mit einem Vortragsteam seiner 10b den Beitrag für die Gedenkstunde vor.