Düsseldorf-Benrath : „Endlich wieder Schlosslauf“

Beim Schlosslauf, der nach zweijähriger Corona-Pause wieder statt fand, waren auch die Bambini wieder am Start. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

BENRATH Aus dem ganzen Land waren Langstreckler angereist, um sich auf dem über Düsseldorfs Grenzen hinaus beliebten Fünf- oder Zehn-Kilometer-Kurs durch den Benrather Schlosspark zu beweisen.

Die Freude stand allen ins Gesicht geschrieben: „Endlich wieder Schlosslauf!“, jubelten Teilnehmer und Ausrichter erleichtert. Und in gelöster Stimmung nahmen – nach zweijähriger Corona-Pause – rund 1400 kleine und große Läuferinnen und Läufer am Familien-Event rund um das Benrather Schloss teil, das der Lauftreff Düsseldorf-Süd am Pfingstsonntag zum 14. Mal vor barocker Kulisse veranstaltet hat. „Es herrschte eine begeisternde Atmosphäre“, stellte der Lauftreff-Vorsitzende Rainer Wolf zufrieden fest.