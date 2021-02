Eintrittskarten können zurückgegeben werden : Wegen Corona-Pandemie: Stiftung sagt Lichterfest ab

Düsseldorf Bereits zum zweiten Mal macht die Corona-Pandemie der Stiftung Schloss und Park Benrath bei der Durchführung des beliebten Lichterfestes einen Strich durch die Rechnung. Der Termin am 3. Juli ist abgesagt.

(rö) Die Stiftung Schloss und Park Benrath hat wegen der Corona-Pandemie und ihrer Auswirkungen das Lichterfest abgesagt. Das hätte eigentlich am 3. Juli stattfinden sollen. Schon im vergangenen Jahr hatte die Stiftung die Veranstaltung absagen müssen wegen der Vielzahl an zu erwartenden Besuchern absagen müssen. Als Nachholtermin war der Juli-Termin gewählt worden. Doch da nach jetzigem Stand niemand sagen kann, wie sich die Infektionszahlen entwickeln oder wie weit forgeschritten die Impfung aller Impfwilligen ist, hat sich der Stiftungsvorstand gestern schweren Herzens, wie es in einer Pressemitteilung heißt, zur Absage entschieden. Bis zu 10.000 Besucher bevölkern den Schlosspark, wenn zum Lichterfest geladen wird. Die Erstattung der Eintrittskarten läuft über die jeweilige Stelle des Vorverkaufs. Foto: Andreas Endermann