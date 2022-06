Neues Wohnquartier in Düsseldorf-Benrath : Richtfest an der Hospitalstraße

Düsseldorf Sechs Mehrfamilienhäuser mit 91 Wohnungen baut die städtische Wohnungsbautochter SWD an der Hospitalstraße in Düsseldorf-Benrath. 60 Wohnungen gehören zu einem Mehrgenerationenprojekt. Jetzt wurde Richtfest gefeiert.

Blau-weiße Bänder flattern am Richtkranz, die Sonne scheint, und viele Gäste schauen erstmals in die fertiggestellte Musterwohnung. Das Wohnquartier an der Hospitalstraße, wo früher das Benrather Hospital stand, nimmt deutliche Formen an. Gegenüber von Schloss Benrath sind die ersten neuen Häuserfronten erkennbar.