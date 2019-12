Geplanter Eishallen-Neubau in Benrath : Rat entscheidet erneut über Eishalle

Die Hochbauarbeiten an der Kappeler Straße für den Bau der Eishalle haben noch gar nicht richtig begonnen. . Foto: Endermann, Andreas (end)

Schloss-Stiftungsvorstand Nicolas Maas soll zugleich den Vorstandsposten der Eishallen-Stiftung übernehmen. Die Schloss-Stiftung besetzt auch die Eishallen-Leitung. Das Okay der Bezirksregierung dafür steht noch aus.

Von Andrea Röhrig

Der Stadtrat beschäftigt sich in seiner letzten Sitzung des Jahres am Donnerstag in nichtöffentlicher Sitzung noch einmal mit dem Bau der neuen Benrather Eissporthalle. Ende Januar hatte das Gremium bereits den Grundsatzbeschluss gefällt, der erste Spatenstich wurde symbolisch im September getätigt. Seitdem hat sich auf dem Baugrundstück an der Kappeler Straße nicht allzu viel getan. Doch von Stillstand will Ekkehard Vinçon, Technischer Geschäftsführer der Stadttochter Industrieterrains Düsseldorf-Reisholz (IDR), die im Auftrag der Stadt die Eishalle auf ihrem Grundstück baut, nicht sprechen: „Wir haben die Zeit genutzt, um den Boden zum einen zu sanieren und zum anderen, um ihn mit einem sogenannten Rüttelstampfverfahren tragfähiger zu machen.“

Ein positiver Beschluss des Stadtrates am Donnerstag ist für die IDR unerlässlich, um dann endlich im Februar 2020 mit dem Hochbau anfangen zu können. „Wir haben auf unsere Ausschreibung mehrere Angebote bekommen und können dann loslegen.“ Ungeklärt war bislang, wer im Auftrag der Stadt Mieter der Eishalle wird. Auch das ist nun soweit geklärt. Die Stiftung Schloss und Park Benrath soll aushelfen. Hintergrund ist, dass die alte Eissporthalle von einer Stiftung betrieben wird, in der die Stadtsparkasse den Hut auf hat. Die Eishalle in der Paulsmühle war 1974 eine Schenkung der Sparkasse an die Düsseldorfer. Damit das Konstrukt – Finanzierung und Betrieb über eine Stiftung – weitergeführt werden kann, wurde nach einer Lösung gesucht. Die Gründung einer neuen Stiftung erschien allen Beteiligten als zu zeitaufwendig und zu kompliziert. Derzeit steht noch das Okay der Bezirksregierung aus, das vielleicht noch diese Woche kommen könnte.

Info Darüber entscheidet der Rat am Donnerstag Verwendung von 950.000 Euro für die Austattung Nutzung von weiteren 965.000 Euro für eine Photovoltaikanlage auf dem Dach plus Bereitstellung von 1,175 Millionen Euro Betriebsmitteln im Haushalt der Stadt Düsseldorf im Jahr 2020

Nicolas Maas, Kaufmännischer Vorstand der Stiftung Schloss und Park Benrath, soll nach Informationen unserer Redaktion auch Vorstand der Eishallen-Stiftung werden. Er bleibt zudem im Vorstandsteam der Stiftung Schloss und Park Benrath. Auch die Betriebsleitung soll wohl aus dem Pool der aktuellen Schlossmitarbeiter abgedeckt werden. Diese Konstruktion hätte gleich mehrere Vorzüge: So würde etwa die Sparkasse noch Stiftungsmitglied bleiben, wenn auch nicht mehr an der jetzigen exponierten Position, und der seit über zehn Jahren als Stiftung laufende Schlossbereich könnte beim operativen und administrativen Geschäft helfen. Für den Stadthaushalt 2020 soll die Politik am Donnerstag im Rat die Betriebskosten für das kommende Jahr in Höhe von rund 1,2 Millionen Euro zur Verfügung stellen. Ebenfalls soll der Rat nichtöffentlich 950.000 Euro für die nachträglich verbesserte Ausstattung bereitstellen.

In der Ratssitzung soll zudem über die Zusatzwünsche aus der Politik abgestimmt werden, etwa den Bau einer Photovoltaikanlage auf dem Dach. „Erst nach diesem Beschluss wissen wir endgültig, was wir bauen sollen“, sagt Vinçon. Allerdings könne es sein, dass nicht alles schon zum Start der neuen Eishalle umgesetzt sei. Der IDR-Vorstand geht nach wie vor davon aus, dass die Eishalle im Dezember 2020 in den Betrieb gehen könnte. Der Bau der Einrichtung erfolgt in Modulbauweise.

CDU-Ratsherr Andreas Hartnigk befürchtet jedoch eine zeitliche Verzögerung: „Ich habe die Sorge, dass die Eishalle später fertig wird als zugesagt.“ Vorgesehen ist, dass die Einrichtung in der Paulsmühle nach Ende der Saison im Frühjahr 2020 schließt. Hartnigk erinnert an die Versprechungen für einen nahtlosen Übergang – auch der Stadtrat hatte das im Januar so beschlossen: „Und den darf es nicht nur auf dem Papier geben“, so Hartnigk.

Aus gut informierten Kreisen heißt es, dass die alte Eishalle nun tatsächlich so lange geöffnet bleiben soll, bis die neue einsatzfähig ist. Denn die in der Paulsmühle ist zwar in die Jahre gekommen, übersteht aber trotzdem noch locker ein paar weitere Monate.