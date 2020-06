Weiterbildungsmaßnahme der Stadt : Putzroboter am Dürer-Kolleg im Einsatz

Die Stadtverwaltung hat ein Reinigungsprojekt aufgelegt, das auf die moderne, 2018 bezogene Schule ausgelegt ist. Bei diesem werden Menschen mit Migrationshintergrund in Theorie und Praxis in modernen Reinigungsmethoden und -techniken geschult.

(RP) Das Albrecht-Dürer-Berufskolleg hat im Jahr 2018 seinen Neubau an der Paulsmühlenstraße in Benrath bezogen. Damit konnte der Wandel zu einer modernen Schule vollzogen werden, die neuen Entwicklungen in Handwerk, Industrie und Dienstleistungssektor gerecht wird. Ebenfalls geändert hat sich damit auch die Möglichkeit zum Einsatz moderner Reinigungstechniken im Gebäude.

Im Herbst 2019 hat die Gebäudereinigung des Amtes für Zentrale Dienste und der Zukunftswerkstatt bereits zum zweiten Mal ein Projekt zur Qualifizierung von Reinigungskräften aufgelegt. Bei diesem werden Menschen mit Migrationshintergrund in Theorie und Praxis in modernen Reinigungsmethoden und -techniken geschult.

Nach Abschluss der Qualifikation im Frühjahr dieses Jahres geht es nun in die praktische Umsetzung, die den Teilnehmern im Anschluss die Möglichkeit einer Übernahme in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis eröffnet, berichtet die Stadt in einer Pressemitteilung. Erstmals wird zur Unterstützung in der Unterhaltsreinigung ein Reinigungsroboter der Firma Kenter-Broda eingesetzt. Aufgrund großer zu reinigender Flächen eignet sich das Albrecht-Dürer-Berufskolleg besonders für das Pilotprojekt, heißt es weiter.