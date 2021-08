Heimatgeschichte in Benrath : Die Schloss-Spiele fanden vor 100 Jahren das erste Mal statt

Benrath Die Initiatorinnen Erika Müller und Hilde Viering haben die Benrather Kultur geprägt. Zu ihren Schloss-Spielen kamen Tausende Zuschauer.

Heute vor 100 Jahren, im Jahre 1921, wurden die Benrather Schloss-Spiele ins Leben gerufen. Sie wurden von Tausenden Zuschauern besucht und haben den Namen Benrath über die Grenzen Düsseldorfs hinaus bekannt gemacht. Zwei Damen, Erika Müller (1894-1964) und Hilde Viering (1898-1981), waren die Initiatorinnen und tragenden Säulen dieser Schloss-Spiele und haben so jahrzehntelang das kulturelle Leben von Benrath geprägt. Erika Müller war die Leiterin und Regisseurin der Spiele und übernahm gelegentlich auch selbst eine Rolle. Sie fühlte sich so sehr mit ihrem Heimatort verbunden, dass sie ihren Künstlernamen stets mit Erika Müller-Benrath angab. Hilde Viering war die technische Leiterin und zuständig für die Kostüme, die Kulissen, die Aufbauten und die Plakate.

Rund 50 Firmen sitzen im Gewerbepark an der Bonner Straße : Der Segro-Park in Benrath wächst weiter

Das erste Stück, das 1921 aufgeführt wurde, war „George Dandin“, ein Lustspiel von Moliére. Es erlebte drei Aufführungen. Gespielt wurden diese Darbietungen auf der Südterrasse des Schlosses. 1923 gab es die nächsten Schloss-Spiele. Dieses Mal hatte Erika Müller Goethes Jugendwerk „Die Laune des Verliebten“ in Szene gesetzt, untermalt mit der Musik von Mozart und Beethoven. An der Kasse gab es für die Besucher allerdings eine Überraschung: „Durch die fortschreitende Geldentwertung sieht sich die Leitung der Benrather Volksspiele zu ihrem Bedauern gezwungen, an der Kasse einen Aufschlag von 50.000 Mark auf die Karte zu erheben.“ Was für uns heute so unvorstellbar erscheint, war für die damaligen Bürger völlig normal, denn es war das Jahr 1923, das Jahr der Hochinflation in Deutschland.