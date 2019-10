Düsseldorf-Benrath : Paulsmühler Jecken laden Kinder zur Halloween-Party ein

Benrath Fast alle Kinder und Eltern kamen gruselig kostümiert. Die Erlöse fließen in den Veedelszoch. Am Donnerstag feiern die Erwachsenen.

Gruselig gestaltete Geisterluftballons hängen von der Decke, Spinnweben, wo man nur hinsieht und Kürbisgirlanden in Orange-Schwarz – bei der Dekoration des Bunkers haben sich die Mitglieder der Interessengemeinschaft Paulsmühler Jecken viel Mühe gegeben und Liebe zum Detail bewiesen. Und damit der Aufwand sich lohnt, werden gleich zwei Halloweenpartys gefeiert. Den Anfang machten gestern Nachmittag die Kinder. „Wir haben rund 300 Besucher“, sagt Robert Steiger, zweiter Vorsitzender der IG Paulsmühler Jecken, und ist zufrieden. Letztes Jahr fand die schaurige Party zum ersten Mal statt und kam bei den Kleinen extrem gut an.

„Die Idee kam uns beim Schmücken für die Erwachsenen-Party. Wir machen ja auch eine Kindersitzung, also wieso nicht auch eine Halloweenparty?“ Da ein schön gestalteter Raum aber noch nicht für eine gute Party reicht, gibt es natürlich ein buntes Programm. Gemeinsam tanzen, Ballonfiguren und eine Geisterbahn treffen den Geschmack der Kleinen, so dass alle eifrig mitmachen.

„Die Geisterbahn ist für viele Kinder eine gruselige Bewährungsprobe“, erzählt Steiger. Denn in den nur schwach beleuchteten und nebligen Gängen warten schaurig verkleidete Vereinsmitglieder, die die Kleinen erschrecken – natürlich alles in einem kindgerechten Rahmen. Zauberer Jupp bringt die kleinen Gespenster, Skelette, Hexen und Co. mit seinem Auftritt zum Lachen und Staunen. So wird die kleine Josie kurzerhand zu seiner „Aszendentin“ Chantal und bekommt einen gelben Zauberstab, geformt aus einem Luftballon. Mit Klatschen, Stampfen, Kreischen und lautem Rufen von Zaubersprüchen bezieht Jupp die Kinder die ganze Zeit mit ein und diese haben sichtlich ihren Spaß. „Ich finde die Party für die Kinder super“, sagt Nina Oberstraß, die zusammen mit ihrer Tochter Leonie (4) da ist. Verkleidet als kleines Gespenst mit Fledermaushaarreif und pinker Haarsträhne tanzt die Vierjährige mit den anderen Kindern auf der Bühne. An die Geisterbahn haben sich Mutter und Tochter noch nicht herangetraut. „Ich glaube, dafür ist sie zu ängstlich“, sagt Oberstraß lachend. Auch bei Antonella steht das Tanzen ganz hoch im Kurs. „Ich finde alles toll für die Kinder“, sagt Stefanie Dörre, Mutter von Antonella. „Wir merken uns den Termin für nächstes Jahr auf jeden Fall schon mal vor.“