Stadt Düsseldorf sieht aktuell keinen Bedarf für eine Quartiersgarage in der Paulsmühle Parkhaus-Öffnung in der Paulsmühle

Wohl dem, der in einer wachsenden Stadt wie Düsseldorf einen festen Parkplatz in Wohnnähe hat, wenn er denn noch ein Auto besitzt. Nicht nur in der Stadtmitte finden Anwohner immer seltener legale Abstellmöglichkeiten, auch in den Außenbezirken sieht es oft nicht besser aus. Und solche Angebote, das vor kurzem über die sozialen Medien angeboten wurde, sind die Ausnahme: Garagenplätze quasi mitten in Benrath, an der Cäcilienstraße gegenüber der Tankstelle, für 45,50 Euro im Monat. Doch ein fester Stellplatz in Benrath-Mitte hilft den Anwohnern in einer weiter wachsenden Paulsmühle eher nicht.