Sport für Menschen mit Behinderung Para-Eishockey begeistert die Zuschauer in Benrath

Benrath · In der Eissporthalle soll der Behindertensport gefördert werden. So gibt es etwa eine junge Para-Eishockey-Gruppe. Um diesen Sport zu präsentieren, wurde in Benrath nun ein Spiel organisiert.

10.03.2024 , 15:30 Uhr

Das Para-Eishockey-Spiel Grizzlys gegen Phantoms lockte viele neugierige Zuschauer, aber auch langjährige Freunde des Sports, in die Benrather Eissporthalle. Foto: Georg Salzburg (salz)

Von Helmut Senf