Groß-Projekt Benrather Rochade : Öffentlichkeit wird über Groß-Projekt informiert

Die beiden Benrather Schulen sollen von der Hospital- an die Benrodstraße ziehen. Am alten Schulstandort soll ein neues Wohnquartier entstehen. Foto: Animation IDR/Animation: IDR

Düsseldorf Oberbürgermeister Stephan Keller eröffnet um 19 Uhr die Veranstaltung. Ab 18 Uhr können sich Bürger informieren.

Hintergrund des Bauprojektes: Die Gebäude des Schulstandortes an der Hospitalstraße mit Schloß-Gymnasium Benrath und der Realschule Benrath weisen einen sehr hohen Sanierungsbedarf auf. Durch ihre Verlagerung in Neubauten auf der Brache neben dem Segro-Park besteht laut Stadt die Chance, einen neuen modernen Schulcampus zu entwickeln. Durch diese Zielausrichtung bietet sich die Möglichkeit, das seit Längerem brachliegende Areal städtebaulich neu zu ordnen. Neben der schulischen Nutzung ist die Errichtung einer Seniorenpflegeeinrichtung und zusätzlicher Wohnungsbau geplant. Die neue städtebauliche Struktur sichert ein verträgliches Miteinander und vermittelt zwischen den unterschiedlichen Nutzungen.

Um 19 Uhr wird Oberbürgermeister Keller die Veranstaltung mit einem Grußwort offiziell eröffnen. Bereits ab 18 Uhr können sich Bürgerinnen und Bürger an Stellwänden zu unterschiedlichen Themen (unter anderem Schulplanung inklusive der Fassadengestaltung und dem Sportkomplex, Verkehr, Wohnen, Fuß- und Radwegeverbindungen) informieren und Anregungen sowie Ideen einbringen. Keller: „Damit setzen wir ein Leuchtturm-Projekt im Düsseldorfer Süden um. Wir können in herausragendem Tempo neben einem Schulcampus auch ein neues Quartier der Begegnungen schaffen.“ Ort der Veranstaltung ist die Aula des Schloß-Gymnasiums an der Hospitalstraße 45.