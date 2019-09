Düsseldorf-Benrath : Nutzer für Kapelle gesucht

Benrath Ab 2020 will die SWD 91 Wohnungen an der Hospitalstraße bauen. Doch vorher muss jemand gefunden werden, der die Kapelle nutzt. Die Suche läuft auf Hochtouren, gestaltet sich aber schwierig.

Es ist eine Immobilie in bester Lage: In ruhiger Seitenstraße, nahe des Benrather Schlosses, möbliert und von stadtgeschichtlicher Bedeutung. Die Kapelle des alten Benrather Krankenhauses an der Hospitalstraße steht unter Denkmalschutz und ist in gute Hände abzugeben. Der Kaufpreis beträgt lediglich ein Euro. Wer die Kapelle nutzen möchte, muss die Innenausstattung in einen guten Zustand bringen und die laufenden Kosten zahlen. Doch die Suche nach einem neuen Besitzer gestaltet sich schwierig.