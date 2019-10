Stiftung Schloss und Park Benrath : Nordlicht leitet das Naturkundemuseum

Der Oldenburger Gunnar Gad hat am 1. September seinen Dienst angetreten. Er soll dem angestaubten Museum neue Impulse geben. Als Erstes will er sich um das Thema eingewanderte Tierarten kümmern.

Obwohl Gad Flora und Fauna auf dem Lande bevorzugt, verbrachte er nach seiner Promotion erst einmal einige Jahre auf dem Meer. „Ich hatte schlimmen Heuschnupfen, da war die Meeresforschung eine Alternative“, erklärt er seine Ausflüge in die Tiefsee. Es sei die Chance gewesen, um in der Welt herumzukommen. Einige Jahre erforschte er in internationalen Teams die außergewöhnliche Tierwelt unter Wasser – bei erloschenen Tiefseevulkanen. „Aber auf einem Schiff kann es auch ganz schön langweilig sein“, gibt der Biologe zu bedenken und löst die Seefahrt-Romantik nüchtern auf. „Da tüttert es auf der Rückfahrt drei Wochen vor sich hin, kein Handyempfang und Kontakt mit zu Hause, das ist eine andere Welt“, sagt der 50-Jährige. Das stetige Akquirieren der Fördergelder für die Forschungsprojekte ist ebenfalls nicht einfach.