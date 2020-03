Bürgerhaus Benrath : Neuer Strickkreis im Bürgerhaus Benrath

Jeden Donnerstagnachmittag wird jetzt an der Telleringstraße zusammen gehandarbeitet.

„Stricken ist das Herstellen textiler Maschengebilde aus Garnen durch Fadenumschlingung“, so steht es im Internet auf der Seite von Wikipedia zu lesen. Was so umständlich beschrieben wird, praktizieren fünf Damen des neuen Strickkreises im Bürgerhaus Benrath quasi blind. Jeden Donnerstag können Interessierte jetzt hier von 15 bis 17 Uhr die Kunst der Fadenumschlingung erlernen oder routiniert die Nadeln klappern lassen. Das Alter spielt keine Rolle und kostenfrei ist das Mitmachen auch.