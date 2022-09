Paulsmühle in Düsseldorf-Benrath : Neuer Anlauf für Verkehrsentlastung

Düsseldorf Der Projektentwickler Bonava beginnt in der Paulsmühle in Kürze mit dem Bau der ersten Wohnungen. Damit wird das Quartier weiter verdichtet. Der Bezirksvertretung 9 präsentiert die Verwaltung nun Ideen zur Verkehrslenkung.

Direkt nebenan sind vor einigen Jahren im Mühlenquartier bereits durch die Vivawest 364 neue Wohnungen entstanden. Was bislang fehlt, ist eine an den Bewohnerzuwachs angepasste Infrastruktur, sowohl in den Bereichen des Verkehrs als auch der Daseinsvorsorge. Das hat die 2017 gegründete Bürgerinitiative „Lebenswerte Paulsmühle“ immer angemahnt – bislang vergebens. Am Wochenende trafen sich deren Mitglieder, um zu überlegen, wie man frühzeitig Wünsche für eine Überbauung des Geländes der ehemaligen Eissporthalle an der Paulsmühlenstraße zu Gehör bringen kann: „Wir wollen dort keine weiteren Wohnungen“, sagt Elke Nowak, die seit Gründung der Initiative dabei ist: „Wir brauchen eine Apotheke und Ärzte im Viertel.“ Mit Bitterkeit haben die Paulsmühler die geplante Zahl an Wohnungen in den Paulshöfen zur Kenntnis genommen und dass dort nun doch keine Ladenlokale geplant sind. Zudem, sagt Nowak, sei bei den Planungen die Chance vertan worden, einen Bürgerpark für das Viertel anzulegen, direkt gegenüber zum Bürgerhaus und von dort aus öffentlich zugänglich. Beide großen Quartiere, Paulshöfe und Mühlenquartier, seien in sich geschlossene Bebauungen, die die Alteingesessenen außen vor ließen.