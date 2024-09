Kultur in Düsseldorf Montagsprosa in der Benrather Orangerie startet wieder

Literaturveranstaltungen ziehen in der Regel eher ein etwas älteres Publikum an, das erlebt auch die vom Benrather Kulturkreis veranstaltete Lesereihe „Montagsprosa in der Orangerie“. Fünfmal im Jahr wird in Zusammenarbeit mit der in der Orangerie beheimateten Stadtbücherei Benrath jeweils montags neue literarische Prosa vorgestellt. Dabei präsentieren die Autorinnen und Autoren ihre Neuerscheinungen im Kontext eines jährlich wechselnden Rahmenthemas präsentieren, das sich „aus aktuellen Themen aus dem gesellschaftlichen Umfeld generiert“, erklärt Karin Füllner.