VfL Benrath : Mit Herzblut für den Traditionsverein

Vorstandssitzung des VfL Benrath: Vorsitzender Sebastian Linden (m.) und die beiden „alten Hasen“ Walter Drewes (li., stellvertretemder Vorsitzender) und Schatzmeister Hans Jürgen Watty. Foto: Günter von Ameln (vam)

Seit zwei Jahren führt Sebastian Linden (29) den VfL Benrath als Vorsitzender. Der Club ist nach unruhigen Zeiten, sowohl finanziell als auch sportlich, nun endlich wieder in ruhigerem Fahrwasser.

29 Jahre jung und schon Vereinsboss: Sebastian Linden trägt als Vorsitzender des VfL Benrath schon früh eine enorme Verantwortung. „Ich bin gefragt worden, ob ich dieses Amt übernehmen will und habe zugesagt“, erinnert sich der wohl weit und breit jüngste Club-Chef daran, wie er 2017 – gemeinsam mit seinem Freund und Mannschaftskameraden Felix Koch – das Wagnis Vereinsführung seinerzeit mutig angegangen ist, und zwar in einer äußerst turbulenten Phase in der Geschichte des Benrather Traditionsvereins. Eher ungeordnete Vereinsfinanzen und eine sportliche Talfahrt des Aushängeschilds erste Mannschaft sowie ein desolater Jugendbereich türmten sich als Problem-Berge auf.

„Ich war mir anfangs überhaupt nicht sicher, ob ich all diese Aufgaben bewältigen kann“, räumt Linden ehrlich ein. Ein engagiertes Mitarbeiter-Team an seiner Seite hat ihm den Einstieg in das „gehobene Ehrenamt“ erleichtert. Seitens des Fußballverbandes Niederrhein waren Tipps von der Lehr- und Bildungsbeauftragten Ingrid Waldinger eine echte Schützenhilfe. Seit September 2017 lenkt Linden das Vereinsgeschick sogar alleinverantwortlich, weil sich Felix Koch aus Gründen beruflicher Belastung zurückgezogen hat.

Info Vita von Sebastian Linden Alter 29 Jahre Wohnort Hassels Beruf Privatkundenberater bei der Sparkasse Spieler Seit 1998 beim VfL Benrath in Jugend- und Seniorenteams Fan vom VfL Benrath und von Fortuna Düsseldorf Freizeit Kinobesuche mit Freundin Caroline

Dass beim Deutschen Amateurmeister von 1957 inzwischen erkennbar Ruhe eingekehrt ist, verdankt der VfL Benrath vor allem dem soliden Führungsstil seines „Youngsters“. „Ich habe von meinen Eltern Bodenständigkeit gelernt“, erklärt Linden, für den Offenheit und Vertrauen im Umgang mit Menschen auch in seinem Beruf als Privatkundenberater bei der Sparkasse in Benrath von Bedeutung sind. Der Zeitaufwand für seinen Freizeitjob ist beachtlich. Mitgliederverwaltung etwa oder auch Planungen von Zukunftsprojekten wie den Bau des lang ersehnten Kunstrasenplatzes unmittelbar vor der VfL-Klause rauben Zeit und Energie. Fast täglich ist Vereinsarbeit zu Hause am Laptop zu leisten. Freundin Caroline stärkt ihm dabei den Rücken. „Sonst wäre das alles nicht zu schaffen“, sagt Linden.

Montags steht in der turnusmäßigen Vorstandsitzung der Austausch mit Kassierer Hans Jürgen Watty und mit Vereinsroutinier Walter Drewes an. Engen Kontakt hält Linden zudem mit VfL-Rückkehrer Sascha Hermanns, der im Bezirksligateam von Trainer Botan Melik seine aktive Karriere ausklingen lässt und zugleich organisatorisch als Bindeglied zwischen Fußballabteilung und Vorstand fungiert.

Vielleicht ist es vor allem das Fußball-Gen, das den „Benrather Jung“ und seinen VfL wie zusammengeschweißt hält. Seit 1998 gehört Linden den Schlossstädtern als Jugend- und Seniorenspieler an. „Ich stehe gern auf dem Platz“, behauptet der kopfballstarke Innenverteidiger von sich, der Sonntag für Sonntag auch als Mannschaftskapitän in der Reserve Verantwortung trägt und sich – nach Spielschluss – selbst für die Trikotwäsche nicht zu schade ist.