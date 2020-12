Betreut durch ehrenamtliche Mitarbeiterin des Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdiensts : Milad kann wieder laufen

Benrath Ende 2017 bekam der heute 13-Jährige die Diagnose Krebs. Bis heute folgten viele Operationen, die der Benrather Schüler alle tapfer ertrug. Betreut wurde er in der schweren Zeit von Ehrenamtlerin Birgit Mahlke.

Als ehrenamtliche Mitarbeiterin des Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdiensts (AKHD Düsseldorf) begleitet sie Milad seit Anfang 2018. Wenige Monate zuvor hatte die Diagnose Krebs das Leben des damals Elfjährigen und seiner Familie komplett verändert. Es begann ein harter Kampf. „Gefühlt war Milad während der ganzen Zeit in einer Klinik“, fasst Birgit Mahlke ihre Empfindungen zusammen. Milad erinnert sich an 14 Chemotherapien und mehrere stundenlange Operationen: „Das Leben war in dieser Zeit manchmal blöd. Aber da musste ich durch, das hat mir jeder Arzt gesagt.“

Einen Höhepunkt erlebte er im Mai 2018. Durch die Zusammenarbeit des AKHD mit der Aktion „Biker4Kids“ zur Unterstützung der Kinderhospizarbeit konnte er in einem Beiwagen im Korso durch Düsseldorf mitfahren und hielt später bei der Spendenübergabe eine Rede, die alle Besucher begeisterte. 2019 fieberte Milad ebenfalls dem Biker4Kids-Ereignis entgegen. Aber eine weitere Operation verhinderte die Teilnahme. Seine Gedanken vor derartig komplizierten Eingriffen formulierte Milad damals so: „Vor Dingen, die mich nicht umbringen, habe ich keine Angst.“ Er sprach mit den Ärzten, wollte alles bis ins kleinste Detail wissen und bat sie, ihm während und nach der Operation Schmerzen zu ersparen. Das wurde versprochen: „Da habe ich mich toll gefühlt, weil ich etwas erreicht hatte.“

Sie ist weiter mit Familie Mansoory eng verbunden, überbringt beispielsweise die von der KG Regenbogen und den Biker4Kids gefüllten Nikolaustüten persönlich und erinnert sich: „Als Milad mir vor wenigen Wochen das erste Mal auf eigenen Beinen entgegenlief, ging mein Herz auf. Das war ein so berührender Moment. Leider durfte ich Milad wegen der Corona-Vorschriften nicht umarmen.“ Die Ehrenamtlerin weiß, wie wichtig es ist, gemeinsam zu lachen und zu weinen. Sie durchlebte mit Milad und seiner Familie alle Höhen und Tiefen, die Enttäuschung, als sich kurz vor dem Ende der Rollstuhl-Zeit von 18 Monaten das Bein erneut entzündete und der eingepflanzte Knochen wieder entfernt werden musste. Schließlich bekam er im November 2019 ein neues Knie- und Hüftgelenk sowie eine Wachstumsprothese. Nach einem langen Klinik-Aufenthalt folgten in der Pandemie-Anfangsphase viele Wochen ziemlich isolierter Reha, dann erneut ein Eingriff, eine Nachjustierung des Knies und weitere Reha-Maßnahmen. Eine Tag- und Nacht-Orthese hilft jetzt, das Bein zu stützen.

Er besucht das Gymnasium Koblenzer Straße und war immer ein guter Schüler. Er hat nach den monatelangen Krankenhausaufenthalten eine Klasse nachgeholt und ist jetzt in der Siebten. Zurzeit nimmt er online von Zuhause am Unterricht teil: „Bei mir besteht ein erhöhtes Risiko, ich darf mich nicht infizieren.“ Für ihn bedeutet es täglich eine große Freude, rauszugehen und Menschen treffen zu können: „Ich gehöre wieder dazu. Das Laufen macht so viel Spaß – auch wenn ich noch ein bisschen humple.“ Er will auf jeden Fall noch besser laufen lernen und empfindet das Gefühl, endlich wieder richtig gesund zu sein, als „doppeltes Glück – viel mehr, als es andere haben“.