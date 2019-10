Benrather Bücherei in der Orangerie : Mehr Leben für die Bücherei

Die 38-jährige Marie-Christine Bariller ist die neue Leiterin der Benrather Bücherei, die in der Orangerie des Schlosses untergebracht ist. Sie hat sich viel vorgenommen.

An ihrem Beruf schätzt sie die Vielseitigkeit. „Wir lesen ja nicht nur Bücher“, meint sie lachend. Öffentlichkeitsarbeit, Medienarbeit, Veranstaltungen, Kundenkontakte, Leseförderung, all das gehöre dazu. Fast elf Jahre arbeitete die 38-Jährige in Gerresheim. „Die Kinder- und Jugendarbeit dort hat mir viel Spaß gemacht, aber ich habe eine neue Herausforderung gesucht.“ Für die jüngeren Büchereibesucher hat sie – voraussichtlich 2020 – ein besonderes Highlight ins Auge gefasst „Ich denke an einen Kölner Künstler, der lustiges Musik-Kabarett macht“, verrät sie. Das ist aber noch nicht ganz in trockenen Tüchern. Weiter gediehen sind hingegen Pläne für eine Computer-Sprechstunde. „Ein IT-Spezialist kommt in die Bibliothek und bietet Hilfe bei Problemen mit dem Computer, dem Handy oder bei Word an“, erklärt sie. Der erste kostenlose Termin steht schon fest: der 11. Januar 2020. Wenn das Angebot gut angenommen wird, kann es im Rhythmus von zwei Monaten etabliert werden. Erfolgsgeschichten wie die Montagsprosa, Ausstellungen und andere bewährte Veranstaltungen will die neue Bücherei-Chefin unbedingt fortführen.