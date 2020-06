Knoten Forststraße/Kleinstraße soll erweitert werden : Kreuzungsumbau beginnt im September

Eigentlich hätte der Knoten Forststraße/Kleinstraße schon zum Start des Albrecht-Dürer-Kollegs fertig sein sollen. das ging im Sommer 2018 an den Start. Für das erhöhte Verkehrsaufkommen – auch durch die neuen Wohngebiete – reicht der jetzige Zustand nicht aus.

(rö) Versprochen war der Umbau der Kreuzung an der Forststraße/Kleinstraße schon zum Start des Dürer-Kollegs in der Paulsmühle. Der war im Sommer 2018. Doch der Knoten blieb noch, wie er war. Im Zusammenhang mit der neuen Wohnbebauung – sowohl im Mühlenquartier als auch auf dem Baufeld neben dem Albrecht-Dürer-Kolleg – um den Start der Schule im Sommer 2018, wurde im Zuge einer verkehrsgutachterlichen Untersuchung festgestellt, dass der Knotenpunktes Forst- / Kleinstraße insbesondere in den Hauptverkehrszeiten an die Grenzen seiner Leistungsfähigkeit stößt. Durch den Ausbau des Knotens sollen die Wartezeiten reduziert und damit die Leistungsfähigkeit trotz einer zu erwartenden, steigenden Verkehrsbelastung gewährleistet sowie die Verkehrssicherheit erhöht werden.

Im September sollen nun endlich die Arbeiten beginnen, als Bauzeit sind vier Monate angegeben. Hintergrund der Verzögerung ist, dass die Umsetzung sich verteuert hat: Aufgrund der Tatsache, dass zum Zeitpunkt der Vorentwurfsplanung die Projektkosten unterhalb von 500.000 Euro gelegen hatten, war die Fassung eines Bedarfsbeschlusses gemäß Zuständigkeitsordnung nicht erforderlich. Durch die Fortschreibung der Planung und Erstellung des Kostenanschlages haben sich die Projektkosten auf 756.000 Euro. Deswegen ist nun besagter Bedarfsbeschluss notwendig. Den hat die Bezirksvertretung 9 in ihrer Sitzung am Freitagnachmittag nun auch gefällt. Der Verkehrsausschuss hatte diese Entscheidung schon in seiner Sitzung am 27. Mai einstimmig gefällt. Die Kleinstraße bekommt zwei eigene Abbiegespuren auf die Forststraße. Der Linksabbiegerverkehr auf die Forststraße bekommt eine eigene Einfädelspur. Im Zuge des Ausbaus entfällt auf der Forststraße der nördliche Parkstreifen auf einer Länge von circa 140 Metern, was etwa 22 Stellplätzen entspricht. Die werden derzeit von den Beschäftigten der beiden Gewerbebetriebe genutzt. Außerdem müssen sieben Bäume gefällt werden.