Weiterentwicklung von Schloss und Park Benrath Konzeptentwicklung für Schloss-Museen

Natürlich ist das Reichsmuseum eine andere Hausnummer als das Benrather Schloss. Aber die Clara-Schau vermittelt genau das, was Schweizer für die Benrather Museen vorschwebt: Von hier aus in die Welt und von der Welt zurück nach Benrath. Geschichte und Geschichten erzählen anhand der Exponate: „Wir haben beispielsweise ein Kakaoservice aus der Zeit Carl Theodors. Das lässt sich verknüpfen mit dem damals schon existierenden weltweiten Handel mit Produkten, die damals nur dem Adel vorbehalten waren.“. Dazu gehört auch der Import von Zitrusfrüchten an die europäischen Höfe; dieses Thema wurde unlängst in einer Ausstellung im Gartenkunstmuseum behandelt. Die Überschneidungen sind also größer als zunächst vermutet.