Düsseldorf Benrath: Kinder machen Tierskulpturen selbst

Benrath Im Naturkundemuseum haben Kinder ihre eigenen Tierfiguren angefertigt. Als Vorbild dienten die Skulpturen des Düsseldorfer Künstlers Josef Pallenberg, die im Museum in einer Dauerausstellung zu sehen sind.

Über 50 Tierskulpturen des Düsseldorfer Künstlers Josef Pallenberg sind aktuell in der Dauerausstellung im ersten Stock des Naturkundemuseums im Benrather Schloss zu sehen — ab September kommen zwölf weitere Figuren hinzu. Die neuen Kunstobjekte stammen aber nicht etwa von Pallenberg, sondern von Kindern, die in den vergangenen beiden Tagen selbst zu jungen Künstlern geworden sind: In einem vom Museum angebotenen Sommerferien-Kursus haben sie ihre eigenen Skulpturen angefertigt.

Einer der Kunstschaffenden ist Philipp (8). In zwei Tagen hat er unter anderem eine Tierfigur aus Knete nach seiner Vorstellung selbst geformt, ein Halb-Relief (Abdruck einer Figur auf Lehm) angefertigt und tierische Gips-Figuren angemalt, so dass sie wie aus Bronze gemacht aussehen. Seine Knetfigur sei eine Spinne, verrät er, einfach weil er Spinnen mag. „Zuerst habe ich zwei Kreise für den Kopf und den Hinterleib gemacht. Als Letztes habe ich die Beine aus Knete-Würsten gemacht“, erklärt er.

Der Grund für seine genaue Arbeit: Philipp sieht sich Spinnen gerne genauer an. Einmal hatte er sogar eine Vogelspinne auf dem Arm. Das Tier hat er also hautnah erlebt — so konnte er die Einzelheiten seines Körperbaus gut in Erinnerung behalten. Und so hat es auch der 1946 verstorbene Josef Pallenberg gemacht: Um seine Skulpturen möglichst realistisch und lebendig zu gestalten, hat der Künstler die Tiere genauestens studiert. Seine Skulpturen beruhen nicht nur auf zoologischen Studien, Verhaltensforschung sowie Filmen und Fotos, sondern vor allem auf seiner eigenen Beobachtung. Dazu hat er nicht nur viel Zeit in Zoos verbracht, sondern zeitweise sogar sein Atelier mit Tieren wie Löwen oder Bären geteilt.