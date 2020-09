Kreuzung in der Paulsmühle gesperrt : Kanalbaustelle sorgt für Verkehrsprobleme

Benrath Am 21. September haben die Arbeiten an der Telleringstraße begonnen. Täglich gibt es im Viertel nun Stau. In 14 Monaten soll bis zur Hildener Straße der marode Mischwasserkanal saniert werden.

Eigentlich liegt das Büdchen von Daniela und Michael Maslonka so weit von der Kanalbaustelle an der Kreuzung Telleringstraße/Paulsmühlenstraße entfernt, dass man meinen könnte, sie merken an der Einsiedelstraße nichts von den verkehrlichen Einschränkungen. Doch weit gefehlt. Vor allem zu den Stoßzeiten am frühen Morgen zum Schulbeginn an der Grundschule Einsiedelstraße und in der Rushhour am Nachmittag ist vor ihrer Ladentür die Hölle los. Morgens seien es vor allem Eltern, die ihre Kinder zur Schule brächten, sagt Daniela Maslonka.