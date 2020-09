Schäden am Michwasserkanal : Kanalarbeiten in der Benrather Paulsmühle

Benrath Am Montag haben die Arbeiten begonnen. Bereits am ersten Tag kam es zu Verkehrsbehinderungen. Der Kanal soll auf einer Länge von 340 Metern saniert werden. Dafür sind 14 Monate veanschlagt.

(rö) Zum Start der Sanierungsarbeiten am Mischwasserkanal in der Paulsmühle kam es am Montag in dem Viertel zu größeren Verkehrsproblemen. Unter anderem ist derzeit die Telleringstraße teilweise gesperrt. Grund der Maßnahme, die 14 Monate dauern soll, sind Sanierungsarbeiten am Mischwasserkanal, die laut des Stadtentwässerungsbetriebes wegen festgestellter Schäden vorgenommen werden müsse. Begonnen wird mit den Arbeiten an der Kreuzung Telleringstraße/Paulsmühlenstraße, von der aus sich eine Wanderbaustelle in Abschnitten von circa 30 Metern auf einer Gesamtlänge von 340 Metern in Richtung Hildener Straße bewegt. Der Anliegerverkehr ist bis zur Baustelle frei, Wendemöglichkeiten werden durch Parkverbote im Bereich der jeweiligen Abschnitte geschaffen, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Notwendige Umleitungsstrecken würden frühzeitig eingerichtet. Bereits 2016 hatte der Stadtentwässerungsbetrieb Kanalarbeiten in dem Bereich der Paulsmühle ausgeführt.