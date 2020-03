Hilfe unter Gastronomen : Nachbarschaftliche Hilfe im Benrather Rathausviertel

Simone Manzella und sein Sohn Alessio mit Imbiss-Nachbar Ryu Kuwama, der eine Flasche Desinfektionsmittel verschenkte. Foto: Klaus Mauersberger

(rö) Es gibt sie überall, die nachbarschaftliche Hilfe, die gerade in schweren Zeiten so wichtig ist. Diese Erfahrungen haben Simone Manzella und sein Sohn Alessio gemacht. Sie betreiben an der Sophienstraße seit Frühjahr 2019 das „Si Manzella“, ein Restaurant mit Feinkostgeschäft (unter anderem Wurst und Käse).

