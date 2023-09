Jugendzentrum in Düsseldorf-Benrath Haus Spilles feiert dreifaches Jubiläum

Es war ein langer und zäher Weg mit manchem Umweg, den Benrather Jugendliche Anfang der siebziger Jahre für ein Jugendzentrum in Selbstverwaltung gehen mussten. Der Stadtteil konnte zwar mit einem schmucken Rokoko-Schloss renommieren, doch als Treffs für junge Menschen „im Dorf“ mussten St. Cäcilias Kirchentreppen, zwei Kaffeebuden sowie eine Kneipe herhalten. Nun konnte das einstige Ziel des jugendlichen Engagements, Haus Spilles, endlich 120 Jahre feiern. Allerdings teilen sich die Jahre in ein Triple-Jubiläum auf, zu dem 50 Jahre Gründung des Trägervereins I.K. (Initiativkreis Jugend in Benrath e.V.), 40 Jahre offene Kinder- und Jugendarbeit in der historischen Posthalterei und dem ehemaligen Getränkehandel sowie 30 Jahre gelungene Selbstverwaltung zählen. Das zweitägige Jubiläumsprogramm sah für den Freitag ein Get-Together vor, bei dem sich viele Gründungsmitglieder mit Ehemaligen und dem aktuellen Team austauschen und natürlich in Erinnerungen schwelgen konnten.