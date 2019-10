Halloween-Partys in Benrath : Halloween-Partys für Groß und Klein im Bunker

Benrath (rö) Im Paulsmühler Bunker wird es vor Halloween – der Nacht vor dem 1. November – gleich zwei mal gruselig. Bereits am kommenden Sonntag, 27. Oktober, 14 bis 18 Uhr; Einlass ab 13 Uhr, sind Kinder an die Paulsmühlenstraße 51 eingeladen.

Die Paulsmühler Jecken haben wieder ein breites Programm auf die Beine gestellt: Es gibt unter anderem eine Kinderdisco und eine Geisterbahn, die kleinen Gäste können sich schminken lassen und auf Geisterjagd gehen. Tickets gibt es zum Preis von fünf Euro an der Tageskasse oder im Vorverkauf bei Hassels Fit Am Wald, Kiosk am Marktplatz in Benrath und bei Nicol Horn unter 01771227339.

Die älteren Semester können dann am 31. Oktober klassisch in die Halloween-Nacht feiern. Diese Party findet in Kooperation mit dem Bürgerhaus Hassels statt. Wer mag, kann natürlich kostümiert erscheinen, das beste Outfit wird prämiert. DJ Stephan Euler legt an dem Abend Musik auf. Einlass ist ab 18 Jahren, die Party startet um 20 Uhr. Der Eintritt kostet zwölf Euro. Auch hier gibt es Tickets bereits an den bekannten Vorverkaufsstellen. „Von den Einnahmen finanzieren wir zum einen die Veranstaltungen für Kinder und zum anderen unseren Veedelszug am Karnevalssamstag“, sagt Michael Geier, Chef der Paulsmühler Jecken.