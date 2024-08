Beide waren schon Teil des Schlossgrafen-Paares Generationswechsel bei „Rayak Immobilien“

Unterstützt wird die Unternehmerin bereits seit fünf Jahren von ihrem Sohn Christian Rayak – nun hat sie die Geschäftsführung an den 36-Jährigen übergeben. Gleichzeitig wurde das bisherige Einzelunternehmen in eine GmbH umgewandelt. Bereits im vergangenen Jahr war Rayak Immobilien zudem in neue, größere Räumlichkeiten an der Benrather Fußgängerzone umgezogen.