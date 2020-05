Portrait-Studio Groos feiert Jubiläum zum 100-Jährigen : Fotografin in vierter Generation

Petra Müller führt in vierter Generation das Fotostudio Groos in der Benrather Fußgängerzone. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Das Benrather Fotostudio Groos an der Hauptstraße feiert in diesen Tagen sein 100-jähriges Bestehen. Fotografin Petra Müller ist in die Fußstapfen ihres Urgroßvaters Jakob Groos getreten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Andrea Röhrig

Als Kind liebte es Petra Müller, ihrer Mutter Brigitte bei der Arbeit in der Dunkelkammer zuzuschauen. Die war im Keller des Fotostudios Groos an der Benrather Hauptstraße eingerichtet. Genau dort, wo Petra Müllers Urgroßvater Jakob Groos im April 1920 mit seiner Frau Meta das Fotoatelier eröffnete und es dann in den 1950erJahren in die Hände ihres Sohnes Harald und dessen Frau Margarete legten. Um ihren Mann bei der Arbeit zu unterstützen, machte Margarete sogar noch eine Lehre als Fotografin. Ihre gemeinsame Tochter Brigitte brachte es sogar zum Meisterbrief.

Und so könnte man wirklich sagen, dass Petra Müller das Fotografen-Handwerk in die Wiege gelegt wurde. Sie liebte es zuzuschauen, wie ihre Mutter die Aufnahmen durch die Behälter mit den Chemikalien zog und das zunächst verborgene Motiv Kontur annahm. Damals war sie acht oder neun Jahre alt. Heute ist Petra Müller 42 und die Liebe zur Fotografie ist geblieben. Nicht nur im Job, sondern auch als Hobby.

Jakob und Meta Groos (hier mit ihrem Stammhalter Harald) legten den Grundstein für das Benrather Fotostudio. Foto: Groos/Müller

Als in den 1990er Jahren die digitale Fotografie aufkam und niemand wusste, ob künftig noch jemand dafür bezahlen will, wenn er professionelle Fotos von sich machen lässt, habe ihr ihre Mutter geraten, etwas anderes zu lernen“, erzählt Petra Müller. Das tat sie zunächst auch, doch führte ihr Weg dann doch wieder zurück zur Fotografie.

Unter den Portraits von Brigitte (v.l.), Meta und Margarete sitzen Petra Müller und ihre Angestellte Jennifer Köhler. Foto: Groos/Müller

2009 stieg sie als Angestellte bei ihrer Mutter ins Geschäft ein. Die hatte vorgehabt, sich in einigen Jahren zur Ruhe zu setzen. Doch durch eine Krebserkrankung, die innerhalb eines halben Jahres zu ihrem Tod führte, kam alles anders. „Ich habe mich dann schon gefragt, ob ich das alleine schaffe“, erzählt Petra Müller. Seit September 2014 hat sie Jennifer Köhler als Teilzeitkraft an ihrer Seite. Darüber ist Müller glücklich: „Das passt prima mit uns.“ Das ist ein großes Kompliment für ihre Angestellte, denn wie auch ihre Mutter Brigitte ist sie Perfektionistin. „Ich habe die Angewohnheit, vieles gleich selber machen zu wollen“, erzählt sie. Deswegen hatte sie im Frühjahr 2013 versucht, den Laden ersteinmal alleine am Laufen zu halten. „Ich habe bis zu 65 Stunden die Woche gearbeitet. Als ich dann meinem Yogalehrer mein Leid klagte, verwies der mich an eine Freundin, die Fotografin ist: Jennifer Köhler.“

Petra Müllers Urgroßvater Jakob Groos war auch ein guter Maler. Er kolorierte gern Fotos aus dem Schlosspark nach. Foto: Groos/Müller