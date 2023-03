Zeitschiene für Neubau an der Wimpfener Straße gibt es noch nicht Kita von Flingern mobil wird Untermieterin in Awo-Kita

Bis Ende des Kindergartenjahres zum 31. Juli sollen dort alle Ü3-Kinder weiter betreut werden. Weil dann viele von ihnen die Kita in Richtung Grundschule verließen, könne die Einrichtung zum Start des neuen Kindergartenjahres am 1. August eine Ausweichstätte an der Telleringstraße beziehen, erläutert Julia Heimsoth, Fachbereichsleiterin Kinder und Familie bei Flingern mobil, auf Anfrage. In der Paulsmühle ist man dann mit nur noch zwei Ü3-Gruppen Untermieter der Arbeiterwohlfahrt: Dort werde man so lange bleiben, bis klar sei, wie und wann ein Ersatzstandort an der Wimpfener Straße gebaut werden könne.