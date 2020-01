Projekt der Stadtwerke Düsseldorf zum Klimaschutz : Fernwärmeausbau ist gestartet

Am Montag sind die Arbeiten für das Legen von Leitungen in der Benrather Fußgängerzone gestartet. . Foto: Andrea Röhrig

Seit Montag wird in Benrath-Mitte gearbeitet. Die Stadtwerke wollen ihre Fernwärmestrategie für Benrath überprüfen.

Die Stadt Düsseldorf hat sich das ehrgeizige Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2035 klimaneutral zu werden. Ein Baustein, um das zu erreichen, ist der Ausbau des Fernwärmenetzes. Das geht nur mit Hilfe der Düsseldorfer Stadtwerke, die dafür seit 2018 jährlich eine zweistellige Millionen-Summe in den Ausbau ihrer Wärmeleitungen investieren.

Am vergangenen Montag haben in Benrath weitere Anschlussarbeiten an das Heizkraftwerk in Garath begonnen. Ein für Mitte November von der Netzgesellschaft terminierter Info-Termin für Anlieger hatte dem Betreiber viel Kritik eingebracht. Denn einerseits werben die Stadtwerke damit, dass sich auch Privatkunden anschließen lassen können, andererseits sind zwischen Information und Baubeginn gerademal zwei Monate vergangenen. Auf Anfrage heißt es von den Stadtwerken, dass es ein paar wenige interessierte Nachfragen im Anschluss an den Informationsabend gab und diese eher allgemeiner Natur gewesen seien. Vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussionen zum Klimanotstand überprüfen die Stadtwerke derzeit auch die Fernwärme-Strategie in Benrath und damit verbunden auch die Anschlüsse weiterer Kunden, heißt es in der Antwort weiter.

Info Bei den Stadtwerken gibt es Fernwärmeberater Verbrauch Der Verbrauch bemisst sich nach dem Wärmebedarf des Kunden und wird nach Kilowattstunden (kWh) abgerechnet. Kontakt https://www.swd-ag.de/energie-wasser/heizen-waerme/fernwaerme/

Die im vergangenen Jahr von Garath aus gelegten Leitungen bis in die Paulsmühle sollen in einem nächsten Schritt nun bis an die Schulen an der Hospitalstraße und Melanchtonstraße verlängert werden. Dafür müssen die Bauarbeiter sich aber einmal durch die Fußgängerzone von der Urdenbacher Allee aus bis zum Marktplatz und über diesen in die Görresstraße, Benodestraße und Hospitalstraße arbeiten. Dort soll der Schulkomplex mit Gymnasium und Realschule angeschlossen werden sowie die im Bau befindliche Hauptschule. Da diese zum Schuljahresbeginn 2021/2022 den Betrieb aufnimmt, ist der Endpunkt festgelegt. In zwei Schritten erfolgen die Arbeiten in der Benrather Mitte. Seit Montag wird aktuell an zwei Punkten in der Fußgängerzone gearbeitet. Weil die Netzgesellschaft noch auf Genehmigungen warten musste, lag der Beginn eine Woche später als geplant. Bis zum Maimarkt der Aktionsgemeinschaft soll der erste Bauabschnitt fertig sein. Wenn jetzt nicht noch ein langer und harter Winter kommt, kann der Termin gehalten werden. Wie von der Netzgesellschaft zugesagt, sind die Haus- sowie Geschäftseingänge zugänglich.

In Benrath sollen in einem späteren Schritt das neue Hallenbad, das Neubaugebiet auf dem alten Krankenhausgelände und die beiden vor der Sanierung stehenden Grundschulen an der Erich-Müller-Straße an die Fernwärme angebunden werden.

Auf der Internetseite der Stadtwerke gibt es Informationen für Privatkunden. Dort heißt es,dass ein Mitarbeiter der Stadtwerke Interessenten vor Ort berät. Daraufhin soll ein verbindliches Angebot für einen Fernwärmeanschluss sowie die Versorgung mit Fernwärme erstellt werden, das beinhaltet die Kosten für die Verlegung der Anschlussleitungen bis in das Gebäude. Das Garather Heizkraftwerk produziert die durch die Leitungen verschickte Wärme nach Stadtwerkeangaben zu über 50 Prozent aus Holzhackschnitzeln oder -pellets, der Rest wird mit Erdgas gewonnen.