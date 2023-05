Attraktivierung des Benrather Schlosses mit Fördergeldern Erster Workshop zur Museumsgestaltung

Vorab hat sich das Museumsteam der Stiftung schon mal Gedanken gemacht, wie man die vielen Exponate wenn möglich unter einer Überschrift so präsentieren kann, dass sie in der Moderne angekommen sind und Besucher lockt. Denn in all den Jahrzehnten kamen die Ausstellungsstücke eher zufällig nach Benrath, als dass eine Methodik dahinter gesteckt hätte: Gärtnerlehrbriefe aus der Zeit Carl Theodors, Uhren, Möbel, Waffen, Porzellan und Bilder aus dieser Zeit, eine Vogeleiersammlung, ausgestopfte Tiere und Tierplastiken des Bildhauers Josef Pallenberg aus dem 20. Jahrhundert.