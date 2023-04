Heimatarchiv ist jeden Montag von 17 bis 19 Uhr geöffnet Eröffnung des Heimatarchivs im Bunker

Monatelang haben die Helfer des Benrather Heimatarchivs, der Heimatgemeinschaft Groß-Benrath und der Paulsmühler Jecken aus- und umgeräumt. Und jetzt haben endlich alle Exponate des Arhivs im neuen Ausweichquartier im Hochbunker an der Paulsmühlenstraße 51 ihren Platz für die kommenden rund zwei Jahre gefunden. Wobei viele Stücke aus Platzgründen in den Kisten bleiben müssen, bis es wohl im Laufe des Jahres 2025 zurück in das Souterrain des Benrather Rathauses geht.