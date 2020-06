Wohnbauprojekt der Bonava in der Paulsmühle : Entwürfe für Wohnquartier sind ab 11. Juni online

Das neben dem Kolleg liegende Brachgrundstück (links) soll mit Wohnungen gebaut werden. Wie viele es sein werden, steht noch nicht genau fest. Foto: Endermann, Andreas (end)

Am Feiertag startet die Online-Beteiligung für das Baugrundstück neben dem Dürer-Kolleg in der Paulsmühle. Vier Büros haben bis Mittwoch, 10. Juni, noch Zeit ihre Entwürfe fertigzustellen. Ab dem 18. Juni hängen die Entwürfe auch vor Ort am Bauzaun aus.

(RP) Das Bauprojekt „Nördlich Paulsmühlenstraße", das ist das Brachgrundstück neben dem Albrecht-Dürer-Kolleg, ist jetzt in die Umsetzungsphase gestartet. Dort will das Unternehmen Bonava Wohnungen bauen Der Bebauungsplan ist inzwischen rechtskräftig, sodass jetzt mit der Konkretisierung der Hochbauplanung begonnen wird. Ab Donnerstag, 11. Juni, können Entwürfe von vier Planungsteams online eingesehen und kommentiert werden. Für das Gebiet sind zwei Qualifizierungsverfahren vorgesehen, das Workshopverfahren ist bereits gestartet. Anschließend ist laut Verwaltung ein Qualifizierungsverfahren für den Brunnenplatz (Ecke Paulsmühlen-/Telleringstraße) geplant. Dieses soll mit einer direkten Bürgerbeteiligung durchgeführt werden.

Aufgrund der Corona-Pandemie wird auf einen geplanten Workshop vor Ort verzichtet und stattdessen eine digitale Beteiligungsvariante angeboten: Eine analoge Beteiligung ist jedoch ebenfalls möglich. Ab dem 18. Juni hängen die Entwürfe vor Ort am Bauzaun Telleringstraße/Ecke Flenderstraße . Für analoges Feedback wird eine Postanschrift angegeben.

Zur architektonischen sowie freiraumplanerischen Qualitätssicherung des Areals hat der Projektentwickler in Zusammenarbeit mit der Landeshauptstadt vier Planungsteams beauftragt. Im Vorfeld dazu hatten sich auch Bürger mit Ideen einbringen können.

Unter der Adresse http://webdefence.global.blackspider.com/urlwrap/?q=AXicFcpLDsIgEADQuYIHgdZAUzUumrgwLnoIpJNCMnwcoMTbG9_6nR5wnwCOFYDpq-e3LHzIYDzZFCsnkjYFGKfr5aXdeh5npRVEbxOhJBN3XNihj75YhyKnUuWG4GrNt2HovcvNG0q7yKZRCQ0dYRSfZrh65H8FeCqAHxAtK1A&Z können die Entwürfe der vier Teams ab dem 11. Juni eingesehen und kommentiert werden. Die digitale Öffentlichkeitsbeteiligung findet statt im Zeitraum vom 11. bis 22. Juni.

