Auch während der Pandemie sind die Markstände in den Vierteln geöffnet : Einkaufen auf dem Markt trotz Corona

Während der Pandemie kaufen viele Benrather noch mehr Blumen bei Antonius Topphoff als vorher. Er ist zufrieden mit dem Geschäft. Foto: RP/Dominik Schneider

Benrath Während der Pandemie laufen Brot und Blumen weiter gut. Currywurstbuden-Besitzer Andi Goldenstein bleiben hingegen die Kunden aus. Viele sind im Homeoffice und kochen dann auch zu Hause.

Momentan ist eher selten in Benraths Fußgängerzone etwas los. Die meisten Geschäfte haben wegen Corona geschlossen, die Menschen müssen Maske tragen. Auch der Marktplatz, sonst ein beliebter Treffpunkt, wirkt bisweilen verlassen. Doch auch wenn der Aufenthalt in der Regel kürzer ausfällt als vor der Pandemie, so bleiben die Marktstände doch beliebte Anlaufpunkte der Benrather. Die Betreiber der Stände sind zumindest positiver gestimmt als viele Händler in anderen Branchen.

„Brot braucht jeder, auch in der Pandemie“, sagt Yvonne Voss gut gelaunt. Sie verkauft für die Prümmtaler Mühlenbäckerei allerlei Backwaren und kann sich nicht über mangelnden Publikumsverkehr vor ihrem Wagen beschweren. „Es ist etwas ruhiger als sonst. Aber nicht so, dass wir uns Sorgen um das Geschäft machen müssten“, so Voss. In Benrath zeigten sich die Folgen der Pandemie deutlicher als in Eller und Gerresheim. „Aber auch hier haben wir unsere Stammkunden, die nach wie vor bei uns einkaufen. Nur die Laufkundschaft hat merklich abgenommen“, so Voss.

Wenn sie gerade einmal ein paar Minuten Zeit hat, schlendert sie auf die andere Seite des Marktplatzes zu Antonius Topphoff, der Blumen und Gewächse aus der eigenen Baumschule anbietet. Auch er ist durchaus zufrieden mit dem Geschäft der vergangenen Monate. „Die Menschen sind mehr zu Hause als sonst, und sie wollen es sich schön machen. Also kaufen sie unter anderem Blumen“, sagt der Marktbeschicker. Er gibt sich auch in dieser Zeit kämpferisch. „Man kann als Händler nicht klagen. Unsere Branche hat Glück, dass wir weiterhin aufhaben dürfen. Wer dieses Glück hat und trotzdem jammert, da würde ich sagen, der macht irgendetwas falsch.“

Brot braucht man immer, sagt Yvonne Voss vom Mühlenbäcker. Sie ist zufrieden mit dem Kundenzulauf. Foto: RP/Dominik Schneider

Voss und Topphoff sind sich aber einig, dass sich ihr Tagesrhythmus stark geändert hat. „Es gibt nicht mehr die klassischen Stoßzeiten, in denen die Menschen Mittagspause hatten oder auf dem Heimweg waren“, so Voss. „Wer im Homeoffice ist, der kommt, wann es ihm passt, so verteilen sich die Kunden über den Tag. Das ist natürlich auch mit Blick auf die Infektionsgefahr gut“, fügt Antonius Topphoff hinzu.

Einige Schritte weiter steht ein alteingesessener Benrather Marktbeschicker, der mehr unter der aktuellen Situation leidet als seine Kollegen. Andreas Goldensteins Berliner Currywurst ist eine Institution in Benrath, und dennoch bleiben ihm im Augenblick die Kunden weg. Normalerweise gibt es Bänke und Stehtische vor seinem Wagen, die darf er aktuell nicht anbieten. „Das macht natürlich einiges kaputt“, so Goldenstein. Er ist zwar froh, dass er als mobiler Stand mit Speisen zum Mitnehmen überhaupt geöffnet haben darf, während die Konkurrenz in den Restaurants weitgehend schließen musste. „Aber die Menschen sind momentan nicht in der Stimmung, essen zu gehen“, so Goldenstein. Selbst Stammkunden bleiben seiner Currywurstbude fern. „Im Homeoffice gibt es einfach mehr Zeit zum Kochen, und viele Menschen versuchen aktuell auch, etwas Geld zu sparen.“ Das frostige Wetter der vergangenen Woche hat ein Übriges dazu getan, dass Goldenstein im Moment eher unzufrieden ist.