Düsseldorf-Benrath : Wohnen hinter wildem Wein

Viktor Rintelen lebt in der Benrodestraße in einem Haus, dessen Front mit wildem Wein bewachsen ist. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Benrath An der Benrodestraße fällt das Haus mit der Nummer 12 aus dem Rahmen. Die Fassade ist von Wein umrankt. Zwei kleine Weinstöcke wurden vor mehr als 30 Jahren an der Seitenwand gepflanzt und bahnten sich ihren Weg zum Licht.

In den letzten Jahren hat die Stadt viel Werbung für grüne Dächer und Innenhöfe gemacht, um das Klima in stark versiegelten Wohngebieten zu verbessern. In der Benrodestraße 12 war das gar nicht nötig. Dort verschwindet in der warmen Jahreszeit die Fassade des Hauses hinter einem dichten Teppich von wildem Wein. Und das schon seit mehr als 30 Jahren.