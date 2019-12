Eishallenneubau in Düsseldorf-Benrath : Eine Betriebsleiterin für die Eishalle

So soll die neue Eishalle an der Kappeler Straße aussehen. Sie liegt hinter dem jetzigen Hauptschulgebäude. . Foto: Repro RP

(rö) Der Düsseldorfer Stadtrat hat in seiner Sitzung am Donnerstagabend den Neubau der Eissporthalle Benrath an der Kappeler Straße weiter vorangetrieben und zusätzliche Mittel für das Projekt im Haushalt 2020 eingestellt.

Das Gebäude bekommt nun zusätzlich eine Photovoltaikanlage auf dem Dach mit kombinierter Dachbegrünung. Die Kosten dafür betragen 965.000 Euro. Gleichzeitig wurden Mittel zur Sicherung des Betriebes in Höhe von rund 1,18 Millionen Euro bewilligt sowie 952.000 für die Ausstattung der neuen Eishalle.

Wie von unserer Redaktion bereits berichtet, wird die Verantwortung für den Betrieb der Eissporthalle, zunächst am alten Standort Paulsmühlenstraße und auch später in der neuen Eishalle, ab 1. Januar die Stiftung Schloss und Park Benrath übernehmen. Nicolas Maas wird dabei Vorstand der „Stiftung Eissporthalle Düsseldorf-Benrath“, die die Arbeit der bisherigen Sparkassen-Stiftung in kommunaler Verantwortung weiterführt. Aus den Reihen der Schloss-Mitarbeiter kommt auch die neue Betriebsleitung als Nachfolge von Manfred Otto. Dieser hatte gestern seinen letzten Arbeitstag und geht zum Jahresende nun endgültig in den Ruhestand. Seinen Job übernimmt ab 1. Januar nach Informationen unserer Redaktion Anja Mathis, die im Schloss aktuell die Abteilungsleitung Events und Kommunikation innehat.

Stadtdirektor und Sportdezernent Burkhard Hintzsche: „Durch die Zusammenführung der Verantwortung in einer Hand gewährleisten wir einen nahtlosen Betriebsübergang zum Jahreswechsel 2020/2021. Mit Nicolas Maas haben wir eine ausgezeichnete Persönlichkeit gefunden, um den Übergang und den Betrieb der Eissporthalle zu managen.“