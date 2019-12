Der erste Bücherschrank wurde 2011 an der Rheinuferpromenade aufgestellt : Ein Bücherschrank für Benrath

So sieht der Bücherschrank in Volmerswerth aus. Foto: Andrea Röhrig

(rö) Vergangene Woche Sonntag war Melina Schwanke, Vorsitzende der Aktionsgemeinschaft Benrath (ABG), mit ihrer Familie in der Innenstadt am Rheinufer, um sich dort einmal den Bücherschrank anzusehen, der seit Juni 2011 in der Nähe des KiT (Kunst im Tunnel) an der Rheinuferpromenade steht.

„Ich fand es toll, dass der so gut frequentiert ist. Leute kamen mit Taschen, um Bücher hineinzulegen, andere haben welche rausgenommen.“ Das hat sie nun vollends davon überzeugt, dass auch Benrath einen Bücherschrank bekommen soll. „Schon vor zwei Jahren habe ich erstmals darüber nachgedacht.“ Doch es fehlte ihr die Zeit, das Projekt in Angriff zu nehmen. Als dann aber vor kurzem der Benrather Kulturkreis mit der gleichen Idee auf sie zukam, war ihr klar: „Das setzen wir jetzt um.“

Die finanzielle Unterstützung aus der Bezirksvertretung 9 scheint ihr für die Umsetzung sicher. So ein Bücherschrank, wie es ihn inzwischen schon an mehreren Standorten in der Landeshauptstadt gibt, kostet 8000 Euro. Im Januar will Schwanke einen Antrag für die Bezirksvertretung 9 stellen.

Schwanke, die seit Mai 2016 dem Händlerzusammenschluss als Vorsitzende vorsteht, könnte sich vorstellen, dass der Bücherschrank die am Markt stehende Givebox ersetzt. „Ich habe das Gefühl, dass sich diese in der letzten Zeit immer mehr zu einem Sperrmüllabladeplatz entwickelt hat“, berichtet Schwanke.

Zudem hat sie beobachtet, dass sich dort regelmäßig immer dieselben Besucher einstellen, die Dinge herausnehmen und sie dann teilweise auch auf dem Flohmarkt verkaufen. Das, so sagt sie, sei aus ihrer Sicht nicht der Sinn einer Givebox. Das sei bei einem Bücherschrank anders, findet sie: „Es ist ein schöner Gedanke, dass sich dort Menschen bedienen können, die wenig oder kaum Geld haben, sich selber ein Buch zu kaufen.“ Und vielleicht, fügt sie an, wanderten dann weniger Bücher in den Altpapiercontainer.