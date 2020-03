Wüsten-Liebhaberin schreibt neues Buch : Dem Schlosspark ein Büchlein gewidmet

Benrath Rose Marie Baron hat in ihrem neuesten Werk japanische Haiku-Gedichte zu Fotos aus der Sahara gestellt.

Rose Marie Baron ist eine besondere Frau. Schon 1977 fing sie das Reisen an; sie besuchte alle Welt. Doch ihr Herz hat sie an die Wüste verloren. Die 78-Jährige erzählt über ihre Liebe zur Sahara in mehreren bereits erschienenen Büchern. Seit sie nach einer Reise nach Algerien 2011 so schwer an einer Entzündung des Magens erkrankte, dass ihr Arzt ihr klipp und klar sagte, dass sie den nächsten Aufenthalt in der Wüste nicht überleben werde, geht sie allerdings gezwungenermaßen nur in Gedanken auf Reisen. Daraus hat sie nun ihr inzwischen fünftes Buch gemacht. Der Titel lautet „Ars Naturae und Wüstenkunst“. Zu Fotos, die sie auf ihren rund 40 Reisen in die Wüste vor allem Südalgeriens aufnahm und die das Spiel von Wind, Felsen, Sand mit Gräsern und Ästchen zeigen, hat sie nun Haikus gemacht, eine traditionelle japanische Gedichtform.

In Algerien hat sie bei ihren Reisen Menschen gefunden, denen sie immer noch verbunden ist, auch wenn sie sie nicht mehr persönlich sehen kann. Das erledigen Freundinnen für sie. „Ich habe ein Ziehen im Magen, wenn ich weiß, dass meine eine Freundin, die gerade da war, in Frankfurt in den Flieger steigt“, erzählt die 78-Jährige und vor ihren inneren Augen läuft dann ein Film ab, wie die Freundin am Flughafen abgeholt wird und es dann in die Wüste geht, zu ihren Freunden, den Tuareg. Wenn sie die Augen schließt, ist sie selbst auf einmal wieder da. In der Wüste, in der sie auf einer Isomatte, eingehüllt nur in einen Schlafsack, unter freiem Himmel schlief. Am liebsten war es ihr, dass sie ihr spartanisches Bett so ausrichten konnte, dass ihr die Sonne beim Aufgehen ins Gesicht schien und der Sand um sie herum in rotes Licht getaucht wurde. Bilder, die sie nie vergisst. Und am liebsten war es ihr zudem, wenn sie abseits der anderen lag. Sie wollte alleine unter dem Sternenhimmel sein. Um sich nicht verloren zu fühlen in diesem Meer aus Sand, zog sie einen großen Kreis um ihre Schlafstelle. So schaffte sie sich kurzerhand ihr eigenes Haus. Angst, sagt sie, habe sie nie gehabt. Wäre es anders gewesen, wäre sie nicht mehr gereist.