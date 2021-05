Ein zweiter ist für Wersten geplant : Bücherschrank kommt im Sommer

Düsseldorf Eine kleine Eröffnung ist coronakonform geplant. Der Bücherschrank wird in Benrath neben der Kirche St. Cäcilia aufgestellt. Finanziert hat in die Bezirksvertretung 9.

Im Sommer werden in Wersten an der Liebfrauenstraße und in Benrath neben der Kirche St. Cäcilia offene Bücherschränke aufgebaut. Vor rund drei Jahren hatte Christine Müller-Gutowski, selbst Autorin, die Idee dazu. „Ich hatte keine Erfahrung und holte mir Hilfe“, sagt die Benratherin. Die fand sie im Literaturbüro Nordrhein-Westfalen bei Maren Jungclaus. Das koordiniert und unterstützt, wenn ein neuer Bücherschrank gewünscht wird. „Er muss bestellt werden, es muss ein Standort gewählt und eine Versicherung abgeschlossen werden“, erklärt Jungclaus die Rolle des Literaturbüros. Die Betreuung übernehmen ehrenamtliche Paten.